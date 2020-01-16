Фундаментальных катализаторов роста акций Сбербанка в краткосрочной перспективе немного - Альфа-банк

Фундаментальных катализаторов роста акций Сбербанка в краткосрочной перспективе немного, однако они могут получить дополнительную поддержку в случае дальнейшего укрепления курса рубля и притока средств фондов на российский рынок акций, сообщается в обзоре Альфа-банка.

Сбербанк в среду представил финансовые результаты по РСБУ за декабрь и 2019 г. Чистая прибыль по итогам 2019 г. выросла на 7% г/г (без учета событий после отчетной даты) при ROAE 21,2%. В целом показатели соответствуют трендам предыдущих месяцев года, и не преподнесли существенных сюрпризов рынку.

Акции торгуются примерно на уровне индекса "Московской биржи" с середины октября (+16%), и мультипликатор P/BV 2020П сейчас составляет 1,1x (что близко к среднему уровню за последние два года) при дивидендной доходности 7-8%.

"На наш взгляд, фундаментальных катализаторов роста акций в краткосрочной перспективе немного, однако акции могут получить дополнительную поддержку в случае дальнейшего укрепления курса рубля и притока средств фондов на российский рынок акций", - отмечает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.