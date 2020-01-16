Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться - РФПИ

Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться, сообщается в комментарии РФПИ.

"Президент РФ явно отметил, что приоритетом правительства останется макроэкономическая стабильность, поэтому, полагаем, что речи о каких-то значительных изменений в экономической политике не идет, и фокус по-прежнему останется на реализации положений Национальных проектов и улучшении динамики доходов населения и всей экономики. Выбор кандидатуры бывшего главы ФНС Мишустина на должность нового премьер-министра нельзя назвать ожидаемым, однако окончательная оценка инвесторами перспектив будет возможна лишь после объявления конфигурации нового правительства и персоналий в финансово-экономическом блоке. Для рубля эти новости каких-то рисков не несут, хотя повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62/USD пока может сохраниться", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.