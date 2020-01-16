Ждем продолжения консолидации рынка ОФЗ - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ожидают продолжения консолидации рынка ОФЗ, сообщается в комментарии банка.

Котировки госбумаг в среду скорректировались - доходность 5-летних ОФЗ выросла на 3 б.п. - до 5,89%, 10-летних - на 4 б.п. - до 6,22% годовых. "Формальным поводом послужили перестановки в правительстве, однако, как мы отмечали ранее, госбумаги сильно выросли с начала года, и текущий уровень доходности уже отражал снижение ставки до 5,5% годовых в среднесрочной перспективе. В четверг ждем продолжения консолидации рынка ОФЗ", - пишет специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Учитывая достигнутый уровень кривой, спрос на ОФЗ в рамках вчерашних аукционов был достаточно хороший и сосредоточен в длинных 19-летних ОФЗ 26230 (54,9 млрд руб. при размещении на 42,8 млрд руб.); на 7-летний выпуск ОФЗ 26232 - 31,7 млрд руб. и 16,6 млрд руб. соответственно. Также ЦБ РФ сообщил, что доля нерезидентов в ОФЗ на счетах в НРД к концу декабря составила 31,5%, не изменившись по сравнению с ноябрем, что говорит о стабильном спросе иностранных инвесторов на госбумаги, отмечает Д. Грицкевич.