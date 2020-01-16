Восстановление Brent может продолжиться до конца недели - БКС

Восстановление Brent может продолжиться до конца недели и увести цены выше $65, сообщается в комментарии "БКС Брокер".

Цены на нефть демонстрируют рост, отыгрывая позитивные ожидания, связанные с увеличением закупок американской нефти Китаем, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Согласно условиям первой фазы торговой сделки, в течение двух лет Китай должен нарастить закупки продукции энергетического сектора США на $52,4 млрд, что включает в себя нефть, СПГ и другие виды топлива.

Пока не ясно, каким образом КНР будет реализовывать эту цель, но спекулянты, судя по всему, уже начали закладывать позитивные ожидания, отмечает И. Галактионов. С утра четверга котировки прибавляют около 0,7% к ценам закрытия предыдущего торгового дня и консолидируются около $64,4 за баррель Brent. До конца недели восстановление может продолжиться и увести цены выше $65, полагает специалист.

Также в среду были опубликованы официальные данные по запасам нефти в США. Согласно отчету Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы нефти на прошлой неделе упали на 2,55 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали более скромного снижения на 0,47 млн баррелей. Данные API, опубликованные днем ранее, указывали на рост на 1,1 млн баррелей. Всего запасы в США составили 428,511 млн баррелей. б/с.

Запасы нефтепродуктов продолжают демонстрировать сильный рост. Товарные запасы бензина, по данным EIA, выросли на 6,7 млн баррелей (прогноз +3,4 млн). Коммерческие запасы дистиллятов выросли на 8,2 млн баррелей (прогноз +1,2 млн). Такая динамика наблюдалась несмотря на то, что загрузка НПЗ снизилась с 93% до 92,2%.

Добыча нефти за прошлую неделю выросла на 100 000 б/с - до рекордных 13 млн б/с. Экспорт сырой нефти вырос за неделю на 0,4 млн б/с - до 3,48 млн б/с. Объем импорта снизился на 178 000 б/с - до уровня 6,55 млн.

Снижение нефтяных запасов оказывает позитивный психологический эффект, однако в целом данные EIA скорее негативные и говорят о слабом спросе на топливо при сохранении роста добычи в США. В условиях низкого сезона по спросу такая динамика не должна оказать серьезного давления на цены, но если тенденция затянется, то среди участников рынка могут появиться более серьезные опасения, отмечает Игорь Галактионов. В то же время аналитики ОПЕК в очередном отчете повысили общий прогноз по росту спроса на нефть в 2020 г. на 0,14 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем (до 1,22 млн б/с), что отражает улучшение экономических перспектив и растущий спрос в Индии и Китае.