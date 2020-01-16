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Главная / Мнения аналитиков / Рубль попытается умеренно укрепиться - Промсвязьбанк
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16 января 2020 года 09:59
Рубль попытается умеренно укрепиться - Промсвязьбанк
Промсвязьбанк ожидает попыток умеренного укрепления рубля в начале торгов четверга, говорится в комментарии банка. "На валютной секции "Московской биржи" в начале дня ожидаем попыток умеренного укрепления российской валюты. Разнонаправленное движение валют развивающихся стран и восстановление рынка энергоносителей поддержат рубль. В ближайшие дни экспортеры начнут подготовку к налоговому периоду, что увеличит предложение валюты на рынке и частично нивелирует негативное влияние со стороны возросших объемов покупок валюты во исполнение бюджетного правила. Также отметим хорошее размещение ОФЗ, что говорит о сохранении интереса инвесторов к данному инструменту, а значит, в дальнейшем окажет поддержку национальной валюте", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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16 января 2020 года 19:31
Москва. 16 января. Доллар и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets. читать дальше
.16 января 2020 года 19:14
Москва. 16 января. Рынок акций РФ в четверг возобновил подъем вместе с мировыми площадками после известий о подписании торгового соглашения первой фазы между США и Китаем и намерений сторон приступить к обсуждению второй фазы", игроки также ожидали новых назначений в кабинете министров РФ. Индекс МосБиржи поднялся к 3160 пунктам, при этом лидерами роста выступили бумаги "Магнита". читать дальше
.16 января 2020 года 19:00
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг выросли на фоне спроса на риск после подписания торгсоглашения США-Китай
Москва. 16 января. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после подписания документов первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Среднесрочные бумаги при этом немного снизились в цене вслед за плавным снижением котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries). Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте практически не изменились, а для "длинных" евробондов РФ - немного сузились. читать дальше
.16 января 2020 года 18:51
Российский фондовый рынок в четверг смог возобновить восходящую динамику, чему способствовал внешний фон, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, поддержку нашим акциям оказала динамика западных площадок. Если в Европе к вечеру основные индексы... читать дальше
.16 января 2020 года 18:22
Аппетит к риску в течение дня на валютных площадках развивающихся рынков преимущественно отсутствовал, и доллар постепенно захватывал преимущество в парах с большинством EM, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. По всей... читать дальше
.16 января 2020 года 17:42
Аналитики не ожидают существенного улучшения ситуации в экономике РФ, говорится в обзорах инвестбанков. "Изменения в кабмине, инициативы Владимира Путина и смещение акцента на внутреннюю повестку в ежегодном Послании президента Федеральному собранию, по всей видимости, призваны обеспечить... читать дальше
.16 января 2020 года 16:52
Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем не сможет значительно улучшить деловые настроения - Julius Baer
Несмотря на то, что подписание первой части торгового соглашения США и Китая снизит опасения начала торговой войны, продолжающееся геополитическое соперничество между США и Китаем, а также амбиционные целевые уровни импорта американских товаров не позволят деловым настроениям улучшиться... читать дальше
.16 января 2020 года 16:26
БКС Глобал Маркетс не ожидает изменений в составе индекса MSCI Russia по итогам февральского пересмотра
"БКС Глобал Маркетс" не ожидает изменений в составе индекса MSCI Russia по итогам февральского пересмотра, результаты которого будут объявлены в ночь с 12 на 13 февраля 2020 года по московскому времени, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия... читать дальше
.16 января 2020 года 15:55
Julius Baer подтверждает рекомендацию "выше рынка" по акциям промышленных компаний, поскольку их рыночные оценки не отражают потенциал роста этого сектора, говорится в комментарии банка. "Мы наблюдаем поддержку со стороны циклических факторов благодаря улучшению макроэкономических факторов и... читать дальше
.16 января 2020 года 15:45
Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании назначения правительства РФ
Москва. 16 января. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании назначения кабинета министров РФ. читать дальше
.16 января 2020 года 15:30
Назначение Мишустина на пост премьер-министра, давшее старт транзиту власти, призвано повысить эффективность правительства, которое должно стать драйвером экономических реформ, отмечает в комментарии главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В числе его первоочередных задач -... читать дальше
.16 января 2020 года 15:10
Предложение бумаг от Минфина в 2020 г. может оказаться больше, чем готов принять рынок - Райффайзенбанк
Предложение бумаг от Минфина в 2020 г. может оказаться больше, чем готов принять рынок, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. Согласно плану Минфина, в 1 кв. должно быть размещено 600 млрд руб. (350 млрд руб. за вычетом погашения 29011 в конце января), что соответствует размещению бумаг на 54,5... читать дальше
.16 января 2020 года 14:47
Российским активам удается сохранять стабильность, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, весьма неожиданный уход правительства РФ в отставку не стает фактором значительного влияния на динамику российских рынков. "Курс рубля в ближайшей... читать дальше
.16 января 2020 года 14:26
Российские фондовые индексы к середине торгов четверга пребывали в плюсе, но держались на расстоянии от недавних максимумов, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,77% до 3156,69 пункта, а индекс РТС прибавил 0,63%, до 1612,44... читать дальше
.16 января 2020 года 13:27
ING Bank ожидает смягчения бюджетной политики в РФ после назначения нового правительства, говорится в обзоре главного экономиста ING Bank по РФ Дмитрия Долгина. По мнению Долгина, приоритеты экономической политики РФ могут сместиться с поддержания макростабильности в сторону бюджетного... читать дальше
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