Рубль попытается умеренно укрепиться - Промсвязьбанк

Промсвязьбанк ожидает попыток умеренного укрепления рубля в начале торгов четверга, говорится в комментарии банка.

"На валютной секции "Московской биржи" в начале дня ожидаем попыток умеренного укрепления российской валюты. Разнонаправленное движение валют развивающихся стран и восстановление рынка энергоносителей поддержат рубль. В ближайшие дни экспортеры начнут подготовку к налоговому периоду, что увеличит предложение валюты на рынке и частично нивелирует негативное влияние со стороны возросших объемов покупок валюты во исполнение бюджетного правила. Также отметим хорошее размещение ОФЗ, что говорит о сохранении интереса инвесторов к данному инструменту, а значит, в дальнейшем окажет поддержку национальной валюте", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.