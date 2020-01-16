Ожидается открытие индекса Мосбиржи в четверг с умеренным повышением около 0,1-0,3% - ИК "Алго Капитал"

Ожидается открытие индекса Мосбиржи в четверг с умеренным повышением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 3140 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 3140 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3130, 3120 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3150, 3160 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Участники локальных торгов будут "переваривать" новости по поводу отставки правительства РФ и подписания соглашения по поводу первой фазы урегулирования торгового конфликта между США и КНР", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Некоторое влияние на ход локальных торгов во второй половине четверга может оказать выход большого количества статистики в США. Среди прочих показателей, отмечает В. Манжос, будут опубликованы данные по декабрьским розничным продажам и по недельному изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (16:30 мск).