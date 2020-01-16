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16 января 2020 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы в среду увеличились, при этом значение Dow Jones Industrial Average впервые превзошло психологически важную отметку в 29 тыс. пунктов. Standard & Poor's 500 также обновил исторический максимум по итогам торгов. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, что оказало позитивное влияние на рынок. "Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение, - сказал Трамп. - Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем".

Кроме того, влияние на настроения участников фондового рынка оказывали опубликованные в среду экономические показатели и корпоративная отчетность. Экономическая активность в США в последние шесть недель 2019 года продолжала увеличиваться сдержанными темпами, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор (Beige Book). "Ожидания на ближайшую перспективу остаются сдержанно благоприятными по всей стране", - отмечается в документе.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, которое, как надеются инвесторы, содействует улучшению отношений двух стран. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,11%, гонконгский Hang Seng вырос также на 0,11%, в то время как китайский Shanghai Composite снижается на 0,32%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,67%.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе. Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей. Аналитики говорят, что, хотя с подписанием первой фазы внимание трейдеров, вероятно, переключится на другие события, на рынках сохраняются сомнения по поводу перспектив урегулирования главных спорных вопросов.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $64,47 за баррель, что на 0,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы уменьшились в цене на 0,76%, до $64 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,78% - до $58,29 за баррель.

Цены на нефть накануне снизились до минимумов за шесть недель после публикации еженедельных данных о запасах энергоносителей в США. Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о том, что резервы нефти сократились на 2,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 10 января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей. В то же время EIA сообщило, что запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 6,7 млн баррелей, дистиллятов - на 8,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 3,3 млн баррелей, второго - на 1,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,625 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,334 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 января вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 661,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,96%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,94%) и "МТС-001P-10" (+0,71%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-1,3%), "Роснефть-001Р-04" (-0,5%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 21-24-го купонов биржевых облигаций серий БО-18 - Б0-23 и БО-25 - Б0-26 в размере 6,3% годовых. Все эти займы общим объемом 400 млрд рублей были размещены в январе 2015 года. Объем выпуска БО-18 - 100 млрд рублей, БО-19 - БО-23 - по 50 млрд рублей, БО-25 - БО-26 - по 25 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 6 лет, бумаги имеют квартальные купоны. Ставка текущего купона всех выпусков - 8,5% годовых. По выпускам 27 января предстоит исполнение оферт.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 6,45% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ООО "Обувь России" (ранее эмитентом выпуска выступало ООО "Обувьрус") установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску 30 января предстоит исполнение оферты.

АО "СофтЛайн трейд" установило ориентир цены выкупа облигаций серии 001Р-01 на сумму до 500 млн рублей на уровне не выше 101,30%, что соответствует доходности к погашению 9,07% годовых. Номинальный объем выпуска - 2,7 млрд рублей, погашение запланировано на 17 декабря 2020 года. Ставка купона - 11% годовых. Период сбора заявок на выкуп - с 10:00 МСК 15 января до 15:00 МСК 21 января включительно. АО "СофтЛайн трейд" выставило на 22 января 2020 года оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001Р-01. Компания разместила 3-летний выпуск номинальным объемом 3 млрд рублей в декабре 2017 года, реализовав 90% займа на 2,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала гасится в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов.

РН банк в рамках оферты выкупил 867 тыс. 383 облигации 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 17,35% займа. 5-летние бумаги объемом 5 млрд рублей банк разместил в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 6,45% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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