Утренние прогнозы: позитивное открытие торгов

В четверг аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем умеренно позитивного открытия - с ростом в районе 0,2%. При улучшении внешнего фона подъем продолжится, но сопротивлением для индекса Мосбиржи остается район 3170 пунктов, для пробития которого перегретому рынку нужны новые драйверы".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 3140 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3130, 3120 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3150, 3160 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Участники локальных торгов будут "переваривать" новости по поводу отставки правительства РФ и подписания соглашения по поводу первой фазы урегулирования торгового конфликта между США и КНР".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Рост в пределах 1,5% ожидается на рынке в четверг. На локальном рынке в центре внимания новости внутренней политики, вероятно, она будет позитивной. Ориентир на четверг - диапазон 3100- 3150 пунктов по индексу Мосбиржи".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале торгов, в результате чего индекс Мосбиржи попробует подтянуться в район 3140 пунктов".