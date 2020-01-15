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15 января 2020 года 19:07
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг акций ПИКа до "держать" в связи с ростом котировок
"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию (рейтинг) для акций "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком "БКС Глобал Маркетс", осталось без изменений и составляет 450 рублей за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ГК ПИК", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 454,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 406,1 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: ПИК ГК
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15 января 2020 года 19:43
Рынок акций РФ завершил волатильный день консолидацией, быстро переварив новость об отставке правительства РФ
Москва. 15 января. Рынок акций РФ завершил волатильные торги в среду консолидацией на фоне смешанных внешних сигналов и внутренних новостей, сообщение об отставке правительства РФ было быстро отыграно рынком и не вызвало серьезного негативного отклика среди инвесторов; основные ожидания игроков связаны с предстоящей торговой сделкой первой фазы между США и Китаем. читать дальше
.15 января 2020 года 19:35
Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро
Москва. 15 января. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отыграл значительную часть потерь, понесенных сразу после объявления решения об отставке правительства РФ, и лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.15 января 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду подрастают, новости об отставке правительства вызвали лишь локальную просадку
Москва. 15 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренный рост благодаря спросу глобальных инвесторов на российские активы на фоне сильных кредитных показателей России и снижения геополитических рисков; новости об отставке правительства РФ вызвали лишь локальную просадку цен, не изменив общий позитивный настрой рынка. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 января 2020 года 18:52
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) с 6550 рублей до 8100 рублей и с $102 до $133 за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.15 января 2020 года 18:35
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 115 рублей до 132 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитика банка Андрея Клапко. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменений. "Совокупный торговый оборот... читать дальше
.15 января 2020 года 18:00
Отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке, сообщается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Реакция рынка на новость об отставке правительства сдержанная. В первые минуты наблюдалось... читать дальше
.15 января 2020 года 17:25
Газпромбанк (MOEX: GZPR) ожидает продолжения роста фондового рынка РФ в 2020 году, говорится в обзоре банка. По оценке стратега Газпромбанка по российскому рынку акций Ильи Фролова, прогнозируемый на текущий год уровень индекса РТС составляет 1810 пунктов, а индекса МосБиржи - 3730 пунктов. "Мы... читать дальше
.15 января 2020 года 16:58
Вероятно, нерезиденты продолжат покупать ОФЗ даже по текущим низким доходностям, однако такого огромного притока в 2020 году, какой был в прошлом, не будет, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Минфин на первом в этом году аукционном дне после относительно длительной паузы (предшествующий... читать дальше
.15 января 2020 года 16:40
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с 5 рублей до 7,6 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как говорится в обзоре, прогнозная стоимость акций "Интер... читать дальше
.15 января 2020 года 16:19
Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг, 16 января, - 3115-3165 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в среду демонстрирует разнонаправленные движения. Коррекция на американских и азиатских биржах, неуверенность нефтяных котировок, а также высокий уровень рыночной... читать дальше
.15 января 2020 года 15:48
ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки. "Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в... читать дальше
.15 января 2020 года 15:40
Рубль слегка повышается к доллару и снижается к евро следом за их динамикой на Forex в ожидании подписания соглашения США-Китай
Москва. 15 января. Доллар слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, следующего за котировками единой европейской валюты на глобальном рынке. читать дальше
.15 января 2020 года 15:21
К "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 14:58
"ВТБ Мои инвестиции" считает целесообразной покупку акций "Юнипро" не дороже 2,95 рубля с целевым уровнем 3,31 рубля и стоп-лоссом 2,65 рубля в рамках новой торговой идеи, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои инвестиции". "Юнипро" успешно провела гидроиспытания и все... читать дальше
.15 января 2020 года 14:45
Доразмещение VEON выпуска VIP25 увеличивает шансы на выкуп VIP23 и повышение рейтинга от Moody's - Газпромбанк
Доразмещение компанией VEON бондов выпуска VIP25 на $300 млн по цене 103,75% от номинала увеличивает шансы на выкуп выпуска VIP23 и повышение рейтинга от Moody's, говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка Евгения Хилинского и Владислава Данилова. "Цена доразмещения составила 103,75%, что... читать дальше
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