Raiffeisenbank поднял оценку акций и ADR ЛУКОЙЛа на 24-30%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) с 6550 рублей до 8100 рублей и с $102 до $133 за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"По нашему мнению, текущие цены на нефть позволят "ЛУКОЙЛу" удерживать высокие финансовые результаты. Более того, они полагают, что "ЛУКОЙЛ" увеличит объемы добычи льготной нефти, в том время как добыча на зрелых месторождениях с высокой долей налогов будет сокращаться. А в результате новой дивидендной политики резко вырастут дивидендные выплаты, которые могут увеличиться до 742 рублей на акцию уже по итогам 2020 года", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 8100,0 (текущая цена - 6523,0), рекомендация- покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для акций; цены в рублях) - 133,0 (текущая цена - 106,5), рекомендация - покупать.