Газпромбанк повысил оценку акций Мосбиржи на 15%, оставив рейтинг "держать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 115 рублей до 132 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитика банка Андрея Клапко.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменений.

"Совокупный торговый оборот в 2019 году сократился на 7,3% (минус 3% в 2018 году). Практически все сегменты показали негативную динамику. Исключением стал сегмент акций (рост на 15%) и облигаций с очисткой от подсегмента однодневных инструментов (рост на 5%). В последующих годах мы закладываем среднегодовые темпы роста совокупного торгового оборота на уровне 4%: с более сильной динамикой (7-15%) в цикличных сегментах (акции, облигации, деривативы) и более скромной (3-4%) - в сегментах денежного и валютного рынков. На этом фоне мы полагаем, что рост комиссий в 2019 году продемонстрирует замедление: на 7,9% против роста на 11,5% в 2018 году. В 2019-2023 годах мы ждем роста комиссий на уровне 7,5% с допущениями стабильной средней маржи по ключевым сегментам", - говорится в обзоре.

По оценкам Клапко, финансовый доход "Мосбиржи" за 2019 год преподнесет сюрприз, однако его повторения в последующие годы эксперт не ожидает.

"Финансовый доход биржи, как мы ожидаем, продемонстрирует первый за 4 года рост (9%) за счет хорошей динамики клиентских остатков, дохода от переоценки и валютных свопов. Это позволит обеспечить увеличение чистой прибыли на 2% по итогам 2019 года, несмотря на слабую торговую активность и единовременный убыток на рынке зерна. В 2020-2023 годах мы ожидаем возобновления снижения финансового дохода "Мосбиржи" (в среднем на 9% ежегодно) в рамках постепенного сокращения клиентских остатков и негативного тренда в средней доходности портфеля. При этом мы признаем, что в этой статье могут быть сюрпризы, связанные с переоценкой и валютными операциями", - пишет аналитик.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Московской биржи", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 116,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 114,3 рубля за штуку.