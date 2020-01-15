Отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке - ИК "Фридом Финанс"

Отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке, сообщается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Реакция рынка на новость об отставке правительства сдержанная. В первые минуты наблюдалось снижение котировок основных бумаг в пределах 0,5%, CDS на 5- летние евроооблигации подскочил в моменте на 3%. Пара USD/RUB достигала отметки 61,81. Доходность ОФЗ выросла на 0,01-0,03 п.п. Спустя полчаса рынки стали успокаиваться, ряд бумаг пошли в рост. Газпром прибавляет уже около 1%. Рубль торгуется ниже 61,50 к доллару. Индексы вблизи значений закрытия вторника.

"Стоит отметить, что динамика фьючерсов на американские индексы слабоотрицательная, так что не только новость об отставке влияет сегодня на ход торгов, - отмечает Георгий Ващенко. - Инвесторы пока заняли выжидательную позицию. Новость, безусловно, неожиданная, но к тому, что геополитика в этом году активно вмешивается в ход торгов, игроки уже привыкли. Я полагаю, что бурно могут отыгрываться слухи и новости на тему персональных назначений в будущем Правительстве".

По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", существенных изменений нельзя исключать в экономическом и социальном блоке в связи с поставленными Президентом задачами. Ключевым, безусловно, будет и вопрос главы кабинета министров. Но в целом, каких-то неприятных последствий инвесторы не ожидают. "Полагаю, что отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке. Ориентир на конец недели: 3100-3150 п. по индексу Мосбиржи", - заключает Георгий Ващенко.