Вероятно, нерезиденты продолжат покупать ОФЗ даже по текущим низким доходностям - Райффайзенбанк

Вероятно, нерезиденты продолжат покупать ОФЗ даже по текущим низким доходностям, однако такого огромного притока в 2020 году, какой был в прошлом, не будет, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Минфин на первом в этом году аукционном дне после относительно длительной паузы (предшествующий состоялся 18 декабря) решил предложить два длинных выпуска: 8-летние ОФЗ 26232 и 19-летние ОФЗ 26230. Такое решение, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, обусловлено, прежде всего, продолжившимся ралли госбумаг: с 18 декабря доходности вдоль кривой снизились на 12-27 б.п., в частности, выпуск 26230 опустился на 27 б.п. - до YTM 6,39%.

"Стоит отметить, что снижение доходностей наблюдалось и на других GEM, при этом лучше рынка выглядели долги Турции, их доходности снизились более чем на 1 п.п., но все еще остаются двузначными. В условиях смягчения монетарных политик большинством ЦБ, которое сопровождается ослаблением доллара к большинству валют GEM (ZAR, IDR, MXN, COP), инвесторы сохраняют повышенный "аппетит" на долги с высокой доходностью (относительно доходностей госбумаг развитых стран), - указывают специалисты банка. - Рынок ОФЗ остается самым дорогим среди GEM (доходности 10-летних бумаг не предлагают никакой премии к o/n ставкам), однако и по макропоказателям (низкий размер внешнего госдолга к ВВП, большой объем международных резервов, двойной профицит) кредитное качество РФ является лучшим (даже с учетом действующих санкций). Поэтому, вероятно, нерезиденты продолжат покупать ОФЗ даже по текущим низким доходностям. Однако мы считаем, что такого огромного притока в этом году, какой был в прошлом (16,55 млрд долл. с 1 декабря 2018 г. до 1 декабря 2019 г.), не будет (мы ждем его сокращения в два раза)".