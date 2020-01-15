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15 января 2020 года 15:40

Рубль слегка повышается к доллару и снижается к евро следом за их динамикой на Forex в ожидании подписания соглашения США-Китай

Москва. 15 января. Доллар слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, следующего за котировками единой европейской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 61,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,48 руб./EUR1, подорожав на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,1 копейки - до 64,6 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 января на 1,88 копейки, до 61,4328 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,66 копейки, до 68,3747 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и чуть более заметными темпами снижается к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Котировки евро возобновили рост к доллару на ожидании новостей о подписании торгового соглашения между США и Китаем. При этом рубль не отреагировал на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшееся в среду.

Президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планируют подписать соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами в среду. Между тем оптимизм в отношении торгового соглашения США и Китая несколько ослаб в связи с комментариями американского Минфина.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что отмена пошлин на китайские товары не предусмотрена первой фазой торговой сделки. "Пошлины сохранятся до заключения второй фазы соглашения. Если стороны согласуют вторую фазу быстро, президент может рассмотреть снижение пошлин, - отметил Мнучин. - Если нет, то облегчения в плане пошлин для Китая не будет. Это не имеет ничего общего с выборами или чем-то еще".

Как сообщалось, переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

"В соответствии с нашими ожиданиями, первые дополнительные сообщения об условиях первой фазы торговой сделки между США и Китаем не дают глобальным площадкам существенных поводов для оптимизма. Реакция рубля на данные события пока нейтральная, но по-прежнему сохраняется риск ухудшения настроений на глобальных площадках на желании инвесторов зафиксировать прибыль по факту подписания соглашения. Позитивным фактором для рубля сегодня выступает первый в этом году аукцион по размещению ОФЗ, на котором будут предложены бумаги с погашением в 2027 и в 2039 годах. С учетом того, что аукционы не проводились с 18 декабря, а также в связи с тем, что лимит на объем размещений не установлен, итоги аукциона, скорее всего, будут успешными. Вероятный спрос нерезидентов на ОФЗ может оказать сегодня поддержку рублю во второй половине дня", - полагает аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова.

"Рубль после вчерашнего ослабления сегодня остается вблизи 61,4 руб./$1, когда другие валюты развивающихся стран на умеренно негативном новостном фоне снижаются к доллару США. Подписание соглашения и детали торговой сделки будут оставаться основным фактором, который будет оказывать влияние на ход торгов. При этом с сегодняшнего дня ЦБ начнет покупать валюту для Минфина на рынке в увеличенном объеме, что частично нивелируется началом налогового периода - сегодня уплачиваются страховые взносы в фонды", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть слабо колеблются на торгах в среду после первого за шесть сессий подъема накануне. Позитивный настрой трейдеров ухудшился после появления новой информации о противоречиях между США и Китаем. Эксперты также предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,14% - до $64,58 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,17% - до $58,36 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,33% и 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях вторника - 6,43%, 6,47% и 6,48% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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