Raiffeisenbank поднял оценку акций Интер РАО в 1,5 раза, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с 5 рублей до 7,6 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как говорится в обзоре, прогнозная стоимость акций "Интер РАО" была повышена в результате снижения безрисковых ставок и полного включения всей подушки ликвидности компании в модель ее оценки в преддверии объявления новой стратегии в мае.

"На данный момент, несмотря на январский рост, инвесторы по-прежнему не учитывают большую часть чистой денежной позиции "Интер РАО" в котировках, сомневаясь, что она достанется миноритарным инвесторам в будущем из-за низких дивидендов. Поэтому переоценка в котировках подушки ликвидности может случиться или на слухах о повышении дивидендов, или на новостях и слухах о новых инвестициях за счет денег, оцененных сейчас рынком в ноль", - пишет Гарамита.

По его оценкам, свободный денежный поток компании сильный и достаточен даже для увеличения дивидендов в 4 раза, не говоря об увеличении доли выплат с 25% до 50% от чистой прибыли.

"Тем не менее, мы больше верим в рост котировок за счет усиления слухов о новых поглощениях накануне новой стратегии, которая должна уточнить цели возможных приобретений и использования накопленных средств. К примеру, теоретическое приобретение "Юнипро" (MOEX: UPRO) из неоцененных денег (обсуждаемое в СМИ) могло бы добавить до 25-30% к капитализации "Интер РАО", а приобретение Калининградских активов (судьба которых решится после ввода всех объектов к концу этого года) до 15%", - говорится в обзоре Raiffeisenbank.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 8,29 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 6,03 рубля за штуку.