Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг - 3115-3165 пунктов - БКС

Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг, 16 января, - 3115-3165 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Российский рынок акций в среду демонстрирует разнонаправленные движения. Коррекция на американских и азиатских биржах, неуверенность нефтяных котировок, а также высокий уровень рыночной перекупленности обусловили слабую динамику отечественных индексов. Тем не менее, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин, волна фиксации прибыли, наметившаяся накануне на рынке акций РФ, не получила активного продолжения.

Нефтяные котировки продолжают демонстрировать неуверенность - вышедший накануне отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США был негативным для котировок. Во второй половине дня давление на котировки "черного золота" может оказать публикация данных по запасам от Минэнерго США.

"В четверг рынки будут отыгрывать заключение первой фазы торговой сделки США и Китая. Полагаем, что первая реакция на событие может носить позитивно окрашенный характер, однако вслед за этим вероятно развитие технической коррекции - признаки перегретости наблюдаются как на американском, так и на российском рынке. Впрочем, если условия первой части торговой сделки будут содержать в себе некий еще не учтенный рынками позитив, либо же если со стороны Пекина и Вашингтона прозвучат сигналы о возможностях продвижения по вопросам второй части сделки, рыночный оптимизм в ближайшие дни получит стимул для нового усиления. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 января - 3115-3165 пунктов", - указывает А. Бахтин.