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Главная / Мнения аналитиков / Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг - 3115-3165 пунктов - БКС
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15 января 2020 года 16:19
Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг - 3115-3165 пунктов - БКС
Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг, 16 января, - 3115-3165 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в среду демонстрирует разнонаправленные движения. Коррекция на американских и азиатских биржах, неуверенность нефтяных котировок, а также высокий уровень рыночной перекупленности обусловили слабую динамику отечественных индексов. Тем не менее, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин, волна фиксации прибыли, наметившаяся накануне на рынке акций РФ, не получила активного продолжения. Нефтяные котировки продолжают демонстрировать неуверенность - вышедший накануне отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США был негативным для котировок. Во второй половине дня давление на котировки "черного золота" может оказать публикация данных по запасам от Минэнерго США. "В четверг рынки будут отыгрывать заключение первой фазы торговой сделки США и Китая. Полагаем, что первая реакция на событие может носить позитивно окрашенный характер, однако вслед за этим вероятно развитие технической коррекции - признаки перегретости наблюдаются как на американском, так и на российском рынке. Впрочем, если условия первой части торговой сделки будут содержать в себе некий еще не учтенный рынками позитив, либо же если со стороны Пекина и Вашингтона прозвучат сигналы о возможностях продвижения по вопросам второй части сделки, рыночный оптимизм в ближайшие дни получит стимул для нового усиления. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 января - 3115-3165 пунктов", - указывает А. Бахтин.
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15 января 2020 года 19:43
Рынок акций РФ завершил волатильный день консолидацией, быстро переварив новость об отставке правительства РФ
Москва. 15 января. Рынок акций РФ завершил волатильные торги в среду консолидацией на фоне смешанных внешних сигналов и внутренних новостей, сообщение об отставке правительства РФ было быстро отыграно рынком и не вызвало серьезного негативного отклика среди инвесторов; основные ожидания игроков связаны с предстоящей торговой сделкой первой фазы между США и Китаем. читать дальше
.15 января 2020 года 19:35
Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро
Москва. 15 января. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отыграл значительную часть потерь, понесенных сразу после объявления решения об отставке правительства РФ, и лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.15 января 2020 года 19:07
"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию (рейтинг) для акций "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком "БКС Глобал Маркетс", осталось без... читать дальше
.15 января 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду подрастают, новости об отставке правительства вызвали лишь локальную просадку
Москва. 15 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренный рост благодаря спросу глобальных инвесторов на российские активы на фоне сильных кредитных показателей России и снижения геополитических рисков; новости об отставке правительства РФ вызвали лишь локальную просадку цен, не изменив общий позитивный настрой рынка. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 января 2020 года 18:52
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) с 6550 рублей до 8100 рублей и с $102 до $133 за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.15 января 2020 года 18:35
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 115 рублей до 132 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитика банка Андрея Клапко. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменений. "Совокупный торговый оборот... читать дальше
.15 января 2020 года 18:00
Отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке, сообщается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Реакция рынка на новость об отставке правительства сдержанная. В первые минуты наблюдалось... читать дальше
.15 января 2020 года 17:25
Газпромбанк (MOEX: GZPR) ожидает продолжения роста фондового рынка РФ в 2020 году, говорится в обзоре банка. По оценке стратега Газпромбанка по российскому рынку акций Ильи Фролова, прогнозируемый на текущий год уровень индекса РТС составляет 1810 пунктов, а индекса МосБиржи - 3730 пунктов. "Мы... читать дальше
.15 января 2020 года 16:58
Вероятно, нерезиденты продолжат покупать ОФЗ даже по текущим низким доходностям, однако такого огромного притока в 2020 году, какой был в прошлом, не будет, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Минфин на первом в этом году аукционном дне после относительно длительной паузы (предшествующий... читать дальше
.15 января 2020 года 16:40
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с 5 рублей до 7,6 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как говорится в обзоре, прогнозная стоимость акций "Интер... читать дальше
.15 января 2020 года 15:48
ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки. "Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в... читать дальше
.15 января 2020 года 15:40
Рубль слегка повышается к доллару и снижается к евро следом за их динамикой на Forex в ожидании подписания соглашения США-Китай
Москва. 15 января. Доллар слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, следующего за котировками единой европейской валюты на глобальном рынке. читать дальше
.15 января 2020 года 15:21
К "ФИНАМ" рекомендует обратить внимание на нефть марки Brent, покупать можно от текущих уровней с целью $70 за баррель. Техническая картина показывает, что коррекция по данному товару заканчивается, и может продолжиться восходящий тренд, отмечает инвестиционный консультант компании Сергей Давыдов. читать дальше
.15 января 2020 года 14:58
"ВТБ Мои инвестиции" считает целесообразной покупку акций "Юнипро" не дороже 2,95 рубля с целевым уровнем 3,31 рубля и стоп-лоссом 2,65 рубля в рамках новой торговой идеи, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои инвестиции". "Юнипро" успешно провела гидроиспытания и все... читать дальше
.15 января 2020 года 14:45
Доразмещение VEON выпуска VIP25 увеличивает шансы на выкуп VIP23 и повышение рейтинга от Moody's - Газпромбанк
Доразмещение компанией VEON бондов выпуска VIP25 на $300 млн по цене 103,75% от номинала увеличивает шансы на выкуп выпуска VIP23 и повышение рейтинга от Moody's, говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка Евгения Хилинского и Владислава Данилова. "Цена доразмещения составила 103,75%, что... читать дальше
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