Brent в 2020 году будет колебаться вокруг отметки $65 за баррель - ИК "Велес Капитал"

ИК "Велес Капитал" считает текущую стоимость Brent в $65 за баррель устойчивым уровнем и ожидает, что в 2020 году она будет колебаться вокруг этой отметки.

"Мы ожидаем, что в 2020 году, как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в диапазоне 60-65 долларов за баррель. Если спрос на нефть окажется ниже прогнозов, либо предложение нефти увеличится сильнее ожиданий, последует снижение цен, и страны-участницы соглашения ОПЕК+ утвердят новое повышение квот по снижению добычи.

В случае роста цен на нефть ОПЕК и Россия снизят квоты, как было в мае 2018 года, и нарастят добычу, что приведет к снижению цен до попадания в указанный комфортный для всех диапазон. Мы склонны верить, что средняя цена Brent в 2020 году пройдет по его верхней границе из-за геополитических факторов и удивительно хорошей статистики из Китая", - пишет аналитик Александр Сидоров.