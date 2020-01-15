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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "ФИНАМ" оценивает финансовые результаты Citigroup как успешные
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15 января 2020 года 13:53

"ФИНАМ" оценивает финансовые результаты Citigroup как успешные

Во вторник, 14 января, американский банк Citigroup представил финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, оказавшиеся довольно успешными, говорится в комментарии аналитика ГК "Финам" Анны Калмыковой.

Чистая прибыль выросла с $4,31 млрд или $1,64 на акцию годом ранее до $4,98 млрд или $2,15 на акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,81 на бумагу. Тем временем, выручка в рассматриваемом периоде повысилась на 7% г/г до $18,38 млрд, также превзойдя ожидания рынка в $17,90 млрд.

"Таким образом, как прибыль, так и выручка показали рост и оказались лучше ожиданий, при этом по отдельным направлениям деятельности наблюдалась смешанная динамика, однако темпы роста отдельных показателей оказались впечатляющими, - отмечает Анна Калмыкова. - Примечательно, что помимо повышения выручки и снижения расходов Citigroup удалось удержать показатель операционного левериджа в положительной зоне, несмотря на сохраняющиеся масштабные инвестиции в развитие франшизы. С учётом вышеперечисленного мы ставим целевую цену акций компании на пересмотр".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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