Средняя цена Brent в 2020 г. будет колебаться у отметки 65 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"

Текущая стоимость Brent в 65 долл. за баррель является устойчивым уровнем, и в 2020 г. цена барреля будет колебаться вокруг этой отметки, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Мы ожидаем, что в 2020 г., как и ранее, цены на нефть будут регулироваться в ручном режиме через механизм ОПЕК+ с целью их удержания в диапазоне 60-65 долл. за баррель, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. - В случае если спрос на нефть окажется ниже прогнозов, либо предложение нефти увеличится сильнее ожиданий, последует снижение цен, и страны-участницы соглашения ОПЕК+ утвердят новое повышение квот по снижению добычи. В случае роста цен на нефть, ОПЕК и Россия снизят квоты, как было в мае 2018 г., и нарастят добычу, что приведет к снижению цен до попадания в указанный комфортный для всех диапазон. Мы склонны верить, что средняя цена Brent в 2020 г. пройдет по его верхней границе из-за геополитических факторов и удивительно хорошей статистики из Китая".