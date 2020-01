Снижение рынка акций утром в среду не получило развития, выстрелил "Мечел" без новостей

Москва. 15 января. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел вслед за фондовой Азией и нефтью из-за опасений разочарования итогами подписания торговой сделки первой фазы США и Китая, однако позитивное открытие торгов в Европе сдержало дальнейший откат. Инвесторы ожидают выступления в 12:00 МСК президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3127,03 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1603,71 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,2%.

Доллар стоит 61,44 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2019 году без учета событий после отчетной даты увеличилась на 11,2% - до 870,057 млрд руб. по сравнению с 782,182 млрд руб. в 2018 году, говорится в сообщении кредитной организации. Прибыль до уплаты налога на прибыль выросла на 11,9% и составила 1 трлн 088,622 млрд руб.

Выстрелили без новостей акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+7,5% и +3% "префы"), также подорожали бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2% и +3,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

В США индексы во вторник показали смешанную динамику, отступив от сессионных максимумов на фоне сомнений инвесторов в масштабах сокращения импортных пошлин США в рамках торговой сделки с Китаем.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для подписания торгового соглашения. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post. Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Однако, как сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на информированные источники, США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до выборов президента страны в ноябре. Дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

В центре внимания участников рынков также сезон корпоративной отчетности, неофициальный старт которому во вторник был дан в США. Свои результаты за четвертый квартал представили ведущие банки Уолл-cтрит - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%), но наметился отскок в Европе (индексы FTSE, CAC40 растут на 0,1-0,2%, DAX топчется на месте).

Нефть дешевеет после первого за шесть сессий подъема накануне, цена Brent утром в среду находится почти на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,29 за баррель (-0,3% и +0,5% накануне), мартовская цена WTI - $58,08 за баррель (-0,3% и +0,3% во вторник).

Эксперты предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК, средний прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, также предполагает рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 января, на 1,1 млн баррелей.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США во вторник повысила прогноз стоимости нефти WTI на 2020 год на 7,7% - до $59,25 за баррель, для Brent - на 7,1%, до $64,83 за баррель.

EIA ожидает, что как предложение нефти на мировом рынке, так и спрос на нее увеличатся в 2020 году.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в среду ожидается подписание "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем, но событие уже заложено в котировки и не станет драйвером новой волны роста. Более того, вероятно некоторое снижение перегретого американского рынка "по факту".

Не радует пока и начавшийся сезон отчетности в США (чистая прибыль Wells Fargo за прошлый год сократилась на 13%), так что новых причин для роста нет и за океаном. Некоторым позитивом является решение США исключить Китай из списка валютных манипуляторов, но рынок пока этот момент игнорирует.

Из внутренних факторов следует отметить послание президента РФ Федеральному собранию. Опыт прошлых лет показывает, что очень часто после оглашения документа начинаются распродажи бумаг. Поэтому стоит ожидать продолжения снижения российского рынка акций, которое пойдет ему только на пользу. Ближайшей целью движения индекса МосБиржи является район 3120 пунктов, далее - 3100 пунктов.

Однако сильного падения также не ожидается: приток средств новых инвесторов будет поддерживать рынок. К тому же пока не было опережающего роста акций "Газпрома", что часто является предвестником разворота тренда и глубокой коррекции, считает Антонов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также ожидает продолжения коррекции вниз на негативном внешнем фоне - фондовые площадки и нефть подают пессимистичные сигналы после слов министра финансов США Стивена Мнучина о намерении сохранить импортные пошлины на товары из КНР до заключения второй части торговой сделки. На рынке полагают, что подписания второй фазы не стоит ожидать ранее президентских выборов в США в ноябре. Данный фактор возвращает нервозность на фондовые площадки.

Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают уровни 3110 и 1600 пунктов соответственно, пробитие рубежей направит индикаторы к 3090 и 1590 пунктам, что позволит начать снимать краткосрочную перекупленность рынка. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3090-3155 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ жил в режиме обновления рекордов в декабре и в начале текущего года и теперь на графиках явно просматривается перекупленность, поэтому некоторая коррекция выглядит вполне логичной, тем более, что внешние рынки также прибывают в унылом настроении.

США и Китай подпишут торговое соглашение первой фазы 15 января, но эта новость уже многократно была отыграна рынками. Китай заметно нарастил импорт в декабре, но во многом это было связано с закупками продовольствия, так как инфляция в этом сегменте разогналась выше 19%.

Многие начинают понимать, что торговая война США с Китаем еще не завершилась, хотя в среду Вашингтон и Пекин подпишут торговое соглашение первой фазы. Однако Wall Street Journal стало известно, что министерство торговли намерено принять закон, согласно которому американские поставщики не смогут продавать свою продукцию для Huawei через зарубежные предприятия.

Постепенно обрастает подробностями грядущее соглашение между КНР и США. В частности, далеко не все пошлины будут ликвидированы. В соглашении предусматривается период до ноября текущего года, чтобы США смогли оценить соблюдение Китаем взятых на себя обязательств.

Соглашение между США и КНР, по сути, не решает глубинные проблемы, существующие во взаимной торговле, а сосредотачивается на текущем моменте увеличения поставок из США. Рынки заранее готовятся к тому, что соглашение первой фазы между США и Китаем - это еще не повод верить в конец торговой войны. США продолжат оказывать давление на бизнес Huawei, что может вызвать ответную реакцию Пекина и привести к новому торговому обострению.

На этом фоне российский рынок акций, скорее всего, продолжит коррекцию, так как внешний фон не способствует росту, да и нефть стремится вниз на фоне увеличения запасов в США. Рубль также может ослабнуть, реагируя на первый день увеличенных закупок валюты в рамках бюджетного правила, полагает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,2% и -7,8% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+20,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+6,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,684 млрд рублей (из них 1,889 млрд рублей пришлось на акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) и 1,281 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).