Новый выпуск евробондов Фосагро, скорее всего, будет размещен с доходностью около 3,05–3,15% - Уралсиб

Новый выпуск евробондов Фосагро, скорее всего, будет размещен с доходностью около 3,05–3,15%, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

Во вторник Фосагро (BBB-/Baa3/BBB-) завершило роуд-шоу и уже в среду начинает размещение нового пятилетнего выпуска в долларах. Сейчас в обращении находятся два выпуска – PHORRU’21 (YTM 2,3%), по которому компания собирает заявки на частичный досрочный выкуп в объеме до 150 млн долл., а также PHORRU’23 (YTM 2,9%). В обзоре "Уралсиба" отмечается, что выпуск PHORRU’23 торгуется со спредом к суверенной кривой, равным порядка 70 б.п., что является максимумом среди бумаг с рейтингами IG, но примерно соответствует уровню бумаг Норильского никеля.

"Мы считаем, что размещение нового выпуска должно пройти достаточно успешно, учитывая хорошее состояние рынка, достаточно высокий уровень оптимизма инвесторов, а также надежность заемщика, поэтому мы вряд ли увидим премию за размещение. Премия за год дюрации на участке кривой 3–5 лет в среднем составляет около 15 б.п., и, таким образом, размещение пятилетнего выпуска могло бы состояться с доходностью около 3,05–3,15%", - отмечает аналитик "Уралсиба" Евгений Сергеев.