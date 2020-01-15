Рынок нефти по-прежнему сложно назвать сбалансированным - "Нордеа банк"

Рынок нефти по-прежнему сложно назвать сбалансированным. Если запасы нефти не начнут снижаться в ближайшие месяцы, это повысит вероятность продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи с марта на более длительный горизонт, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки в утренние часы среды остаются под давлением на фоне публикации отраслевых данных и ухудшения аппетита к рисковым активам, констатируют аналитики "Нордеа банка". Накануне Американский институт нефти сообщил о росте запасов сырья в США на прошлой неделе на более чем 1 mb, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Кроме того, умеренное снижение "аппетита" к рисковым активам на фоне комментариев по торговой сделке между США и Китаем также не добавляет оптимизма нефтяному рынку.

Ключевым событием среды станет публикация ежемесячного отчета ОПЕК, в котором внимание будет направлено на данные по запасам сырья в странах ОЭСР. "Напомним, что в течение всего прошедшего года эти запасы оставались выше своего пятилетнего среднего уровня. Это значит, что рынок нефти по-прежнему сложно назвать сбалансированным. Если запасы нефти не начнут снижаться в ближайшие месяцы, это повысит вероятность продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи с марта на более длительный горизонт", - отмечают специалисты банка.