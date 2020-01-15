Пара USD/RUB будет тяготеть к отметке 62,0 на ухудшении внешнего фона - Росбанк

Пара USD/RUB будет тяготеть к отметке 62,0 на ухудшении внешнего фона, говорится в комментарии Росбанка.

Фон для развивающихся рынков в вреду утром ухудшился. Bloomberg сообщает, что после подписания первого этапа соглашения между США и Китаем американская сторона не будет предпринимать дальнейших шагов по снижению пошлин до президентских выборов в ноябре. Ранее ожидалось, что пересмотр действующих тарифов продолжится.

"Реакция китайского юаня на утренних торгах сегодня пока умеренная: USD/CNY поднялся до 6,89 против доллара (+0,1%). Тем не менее, на фоне глобального пессимизма пара USD/RUB будет скорее тяготеть к отметке 62,0, чем 61,0", - полагают аналитики Росбанка.