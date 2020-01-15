Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании подписания соглашения США-Китай

Москва. 15 января. Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в среду утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине в ожидании подписания торгового соглашения США-Китай.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,39-61,47 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,42 руб./$1 (-2,75 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,39 руб./EUR1 (+2 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась всего на 0,6 копейки к уровню закрытия вторника, до 64,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,35 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,13 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов. Участники рынка ждут подписания торгового соглашения между США и Китаем при том, что появились новые сигналы о серьезных противоречиях между странами.

Действующие в Штатах пошлины на китайские товары, вероятно, сохранятся вплоть до президентских выборов в США, и любые шаги по их снижению будут зависеть от соблюдения Пекином условий первой фазы торгового соглашения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планируют в среду подписать соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами в среду.

По словам источников, у двух сторон есть понимание, что не раньше, чем через 10 месяцев после подписания соглашения, США изучат достигнутый Китаем прогресс и, возможно, рассмотрят вопрос о дополнительном снижении пошлин на товары китайского экспорта объемом $360 млрд в год.

Это даст Трампу возможность сохранить пошлины для китайских товаров до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2020 года, и избежать принятия решений, способных вызвать негативную реакцию его избирателей, отмечают источники.

Кроме того, СМИ сообщают о том, что США готовят новые ограничительные меры в отношении китайского поставщика телекоммуникационного оборудования Huawei.

Цены на нефть опускаются в среду после первого за шесть сессий подъема накануне.

Позитивный настрой трейдеров ухудшился после появления новой информации о противоречиях между США и Китаем. Эксперты также предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,2% - до $64,36 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,21% - до $58,14 за баррель.