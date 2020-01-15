ОФЗ, вероятно, будут размещаться с премией к вторичному рынку связи с ростом планируемых объемов заимствований - "ВТБ Капитал"

ОФЗ, вероятно, будут размещаться с премией к вторичному рынку связи с ростом планируемых объемов заимствований, сообщается в комментарии "ВТБ Капитал".

Торговая активность на рынке ОФЗ во вторник оставалась достаточно высокой: суммарный оборот на Мосбирже составил 33 млрд руб., что на 20% выше среднедневного оборота за последний месяц. Активнее всего торговались среднесрочные бумаги (объем сделок 14 млрд руб.). Ралли, продолжавшееся в течение последних нескольких дней, сошло на нет, и рынок в основном закрылся без изменений. Несколько выпусков завершило день в отрицательной зоне. В частности, отмечают специалисты, ОФЗ-26219 (YTM 6,03%) вырос в доходности на 3 бп, ОФЗ-26220 (YTM 5,62%), ОФЗ-26230 (YTM 6,39%) и ОФЗ-26212 (YTM 6,09%) прибавили по 2 бп.

Долговые рынки других развивающихся стран торговались разнонаправленно. 10-летние локальные облигации Бразилии и Польши снизились в доходности на 6–7 бп, в то время как аналогичные выпуски Колумбии и Турции выросли в доходности на 1–2 бп.

"В среду состоится первый в этом году аукцион по размещению ОФЗ. Минфин предложит инвесторам весь доступный для размещения объем выпусков ОФЗ26230 (YTM 6,39%) и ОФЗ-26232 (YTM 6,08%) – соответственно 163 млрд руб. и 424 млрд руб. Учитывая, что с последнего аукциона (18 декабря) прошел почти месяц, мы полагаем, что спрос в обоих случаях будет высоким. Также, на наш взгляд, в связи с ростом планируемых объемов заимствований Минфин будет в большей степени готов предоставлять участникам аукционов премии ко вторичному рынку. Чтобы выполнить план заимствований на 1к20, Минфину необходимо еженедельно размещать ОФЗ на 55 млрд руб. (против фактического среднего недельного привлечения в 35 млрд руб. в 4к19)", - пишут аналитики "ВТБ Капитал".