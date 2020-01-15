Рынок ОФЗ продолжит консолидацию на достигнутых уровнях до новых сигналов со стороны ЦБ - Промсвязьбанк

Рынок ОФЗ продолжит консолидацию на достигнутых уровнях до момента новых сигналов со стороны ЦБ или заседания регулятора 7 февраля, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Накануне аукционов Минфина рост рынка госбумаг ожидаемо приостановился – доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 5,86% годовых, 10-летних – 6,18% годовых. На фоне ралли рынка в начале года Минфин сделал выбор в пользу размещения классических длинных и среднесрочных бумаг - 19-летних ОФЗ 26230 и 7-летние 26232.

"На наш взгляд, существенная часть отложенного спроса на госбумаги будет удовлетворена на этих аукционах, в результате чего рынок продолжит консолидацию на достигнутых уровнях до момента новых сигналов со стороны ЦБ или заседания регулятора 7 февраля. В целом, для продолжения снижения кривой необходимы крайне мягкие заявления регулятора, т.к. рынок уже закладывает в котировки снижение ставки до 5,5% годовых", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.