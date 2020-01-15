Торговый диапазон по нефти в ближайшие дни составит 63-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Торговый диапазон по нефти в ближайшие дни составит 63-65 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика от API вышла, на взгляд экспертов банка, неутешительной: запасы сырой нефти выросли на 1,1 млн барр., бензинов – на 3,2 млн барр., а дистиллятов – подскочили на 6,8 млн барр.

"Если данные от Минэнерго сегодня выйдут в схожем ключе, это даст нефти повод для снижения, учитывая, что позитив от подписания сделки КНР и США давно заложен в цены, а дополнительного снижения пошлин Штатами не ожидается. На сегодня-завтра сохраняем диапазон по нефти в 63-65 долл./барр.", - полагают аналитики Промсвязьбанка.