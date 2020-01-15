Индекс Мосбиржи в среду откроется с понижением около 0,2-0,4% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в среду откроется с понижением около 0,2-0,4%, вблизи отметки 3120 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,2-0,4%, вблизи отметки 3120 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 пунктов. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует агрессивным распродажам в российских акциях. Вместе с тем, с учетом давно назревшего коррекционного спада, не стоит исключать возможности внутридневного падения индекса Мосбиржи в район 3100-3110 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Среди многочисленной иностранной статистики наибольшее практическое значение для локального рынка акций будет иметь публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 мск). Они будут обнародованы уже под закрытие основных торгов в России. Некоторое влияние на индексы Мосбиржи и РТС также может оказать запланированная трансляция Послания президента Федеральному Собранию РФ, отмечает В. Манжос.