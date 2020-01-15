Российский рынок акций, скорее всего, продолжит коррекцию - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций, скорее всего, продолжит коррекцию, так как внешний фон не способствует росту, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Внешний фон можно назвать слабо негативным, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Рынки заранее готовятся к тому, что соглашение первой фазы между США и Китаем - это ещё не повод верить в конец торговой войны. США продолжат оказывать давление на бизнес Huawei, что может вызвать ответную реакцию Пекина и привести к новому торговому обострению.

Российский рынок акций, по мнению А. Кочеткова, скорее всего, продолжит коррекцию, так как внешний фон не способствует росту, да и нефть стремится вниз на фоне увеличения запасов в США. Рубль также может ослабнуть, реагируя на первый день увеличенных закупок валюты в рамках бюджетного правила.