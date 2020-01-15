Причин для серьезного падения котировок "черного золота" нет - Алор Брокер

Нефть может уйти под отметку 64 доллара за баррель, однако причин для серьезного падения котировок "черного золота" нет, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"В среду, если внешний фон продолжит ухудшаться, нефть может уйти под отметку 64 доллара. Однако причин для серьезного падения котировок "черного золота" нет. Слабы и нефтяные "медведи", которые за последние месяца дважды понесли серьезные убытки: сначала на взлете котировок после атаки на нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии, а потом в результате конфликта между США и Ираном", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.