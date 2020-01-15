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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций, вероятно, продолжит снижение - Алор Брокер
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15 января 2020 года 09:20

Рынок акций, вероятно, продолжит снижение - Алор Брокер

Российский рынок акций, вероятно, продолжит снижение, индекс Мосбиржи может сместиться к 3100 пунктам, говорится в комментарии Алор Брокер.

"В среду ожидается подписание "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Событие уже заложено в котировки и не станет драйвером новой волны роста. Более того, вероятно некоторое снижение перегретого американского рынка "по факту". Не радует пока и начавшийся сезон отчетности в США. Некоторым позитивом является решение США исключить Китай из списка валютных манипуляторов, но рынок пока этот момент игнорирует. Из внутренних факторов следует отметить Послание президента РФ Федеральному Собранию. Опыт прошлых лет показывает, что очень часто после оглашения документа начинаются распродажи бумаг. Поэтому ждем продолжения снижения российского рынка акций, которое пойдет ему только на пользу, - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Ближайшей целью движения индекса Мосбиржи является район 3120 пунктов, но он сегодня может быть пройден, и цель сместится к 3100 пунктам. Внешний фон с утра складывается умеренно негативный: на 0,1% падают американские фьючерсы, в уверенном "минусе" торгуются азиатские площадки. Поэтому ждем открытия нашего рынка снижением в пределах 0,3%".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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