Ожидается снижение рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торговой сессии среды - Промсвязьбанк

Промсвязьбанк ожидает снижения рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торговой сессии среды, сообщается в комментарии банка.

Внешний фон для рубля в среду умеренно негативный. Вновь на рынке энергоносителей преобладают продажи, а нефть марки Brent в начале дня сделала шаг в сторону 64 долларов за баррель. Плюс к этому, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, наметилось давление на большинство валют развивающихся рынков, что может быть связанно с последними новостями по сути первой фазы торгового соглашения.

"Учитывая эти факторы, мы ожидаем снижения рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торговой сессии. Так, в первые минуты доллар может подняться в район 61,5 рубля. В ходе торгов основное внимание инвесторов будет уделено новостям по первой фазе торгового соглашения между США и Китаем, которая должна быть подписана сегодня в 19:30 мск. Условия первой фазы могу определить на ближайшие недели отношение инвесторов к рисковым активам, в том числе и к рублю. Отметим, что текущий рост американской валюты укладывается в рамки коррекции, и говорить о возобновлении полноценного роста в паре доллар/рубль преждевременно", - пишет специалист Промсвязьбанка.