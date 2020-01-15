Утренние прогнозы: старт на отрицательной территории

В среду утром аналитики ждут старта торгов акциями в России на отрицательной территории.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем продолжения снижения российского рынка акций, которое пойдет ему только на пользу. Ближайшей целью движения индекса Мосбиржи является район 3120 пунктов, но он сегодня может быть пройден, и цель сместится к 3100 пунктам. Внешний фон с утра складывается умеренно негативный: на 0,1% падают американские фьючерсы, в уверенном "минусе" торгуются азиатские площадки. Поэтому ждем открытия нашего рынка снижением в пределах 0,3%".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,2-0,4%, вблизи отметки 3120 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 пунктов. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует агрессивным распродажам в российских акциях. Вместе с тем, с учетом давно назревшего коррекционного спада, не стоит исключать возможности внутридневного падения индекса Мосбиржи в район 3100-3110 пунктов".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Рынок будет следовать за внешним фоном. Ориентир по индексу Мосбиржи - 3100-3150 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций, скорее всего, продолжит коррекцию, так как внешний фон не способствует росту, да и нефть стремится вниз на фоне увеличения запасов в США".