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15 января 2020 года 09:48

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться

Москва. 15 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут немного снизиться в рамках коррекции на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник, отступив от сессионных максимумов на фоне сомнений инвесторов в масштабах сокращения импортных пошлин США в рамках торговой сделки с Китаем. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для подписания торгового соглашения. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду. Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post. По данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Однако, как сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на информированные источники, США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до выборов президента страны в ноябре. Дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 2,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами с октября 2018 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,1% в ноябре. Относительно предыдущего месяца потребительские цены увеличились в декабре на 0,2% после подъема на 0,3% в ноябре, по данным министерства труда страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 2,4% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду на фоне признаков того, что напряженность в отношениях между США и Китаем сохранится даже после подписания промежуточного торгового соглашения. Китайский фондовый рынок демонстрирует худшую динамику среди большинства азиатских рынков. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились в ходе торгов на 0,56% и на 0,49% соответственно. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,46%, гонконгский Hang Seng - 0,68%, южнокорейский KOSPI - 0,45%. В то же время австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,47%.

В среду президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ подпишут документ по первой фазе торгового соглашения между двумя странами, сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин. Церемония подписания пройдет в Белом доме, после чего документ будет обнародован, сказал министр в эфире Fox Business Network. Вместе с тем, как говорится в распространенном ранее совместном заявлении Мнучина и торгового представился США Роберта Лайтхайзера, администрация США не планирует пока отмену введенных пошлин на китайские товары, эта мера не предусмотрена первой фазой торговой сделки между двумя странами. Мнучин позднее сказал журналистам, что тарифы на китайские товары сохранятся до подписания второй фазы соглашения. Переговоры по второй фазе, как сообщалось, планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду после первого за шесть сессий подъема накануне. Позитивный настрой трейдеров, связанный с готовящимся подписанием Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения, ухудшился после появления в СМИ информации о том, что Штаты не планируют нового снижения пошлин для китайских товаров до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь 2020 года. Эксперты также предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду, и средний прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, также предполагает рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 января, на 1,1 млн баррелей.

На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $64,36 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы выросли в цене на 0,45%, до $64,49 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,19% - до $58,15 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 18,823 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,03 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 января вырос на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 660,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-11Р" (+1,9%), "Транснефть-001P-08" (+1,35%) и "Магнит-003Р-03" (+0,9%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (-1%), "ВЭБ.РФ-18" (-0,51%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 4-9-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 5,95% годовых. Банк в июле 2018 года разместил выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей на 10 лет. Ставка текущего купона - 7,6% годовых. По выпуску 24 января предстоит оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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