Brent на уровне $64,31 за баррель

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду. Цены на нефть опускаются в среду.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник, отступив от сессионных максимумов на фоне сомнений инвесторов в масштабах сокращения импортных пошлин США в рамках торговой сделки с Китаем.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для подписания торгового соглашения. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post. Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

Однако, как сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на информированные источники, США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до выборов президента страны в ноябре. Дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

В центре внимания участников рынков также сезон корпоративной отчетности, неофициальный старт которому во вторник был дан в США. Свои результаты за четвертый квартал представили ведущие банки Уолл-cтрит - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 2,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами с октября 2018 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,1% в ноябре. Относительно предыдущего месяца потребительские цены увеличились в декабре на 0,2% после подъема на 0,3% в ноябре, по данным министерства труда страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 2,4% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном.

Акции JPMorgan подорожали на 1,2%. Крупнейший по размеру активов банк США увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале благодаря устойчивости потребительского сектора, а также стабилизации глобального экономического роста и мировых рынков.

Цена бумаг Wells Fargo, лидера рынка ипотечного кредитования и второго по капитализации банка США, снизилась на 5,4%. Банк зафиксировал сокращение чистой прибыли и выручки в четвертом квартале, при этом оба показателя не дотянули до прогнозов.

Бумаги Citigroup, входящего в тройку крупнейших банков США, прибавили в цене 1,6%. Банк увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Котировки акций Delta Air Lines Inc. поднялись на 3,3%. Американская авиакомпания отчиталась о росте прибыли и выручки в четвертом квартале, который превзошел ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, уменьшилась на 0,3%. Компания объявила о назначении нового директора по информационным технологиям. Эту должность с 30 января займет Арчана Дескус, которая прежде отвечала за информационные технологии в Hewlett Packard Enterprise Co.

Капитализация американского производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co. выросла на 0,7%. Компания сообщила, что Рой Багаттини, занимающий должность исполнительного вице-президента и отвечающий за операции Levi Strauss в Северной и Южной Америке, покидает компанию с 16 февраля.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник повысился на 32,62 пункта (0,11%) и составил 28939,67 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 4,98 пункта (0,15%) - до 3283,15 пункта.

Nasdaq Composite потерял 22,60 пункта (0,24%) и составил 9251,33 пункта.

Все три индекса обновили сессионные максимумы в ходе торгов. Dow поднимался вплоть до отметки 29054,16 пункта, S&P 500 достигал 3294,25 пункта, а Nasdaq 9298,33 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду на фоне признаков того, что напряженность в отношениях между США и Китаем сохранится даже после подписания промежуточного торгового соглашения.

Китайский фондовый рынок демонстрирует худшую динамику среди большинства азиатских рынков. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились в ходе торгов на 0,56% и на 0,49% соответственно.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,45%, гонконгский Hang Seng - 0,68%, южнокорейский KOSPI - 0,45%. В то же время австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,47%.

В среду президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ подпишут документ по первой фазе торгового соглашения между двумя странами, сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин. Церемония подписания пройдет в Белом доме, после чего документ будет обнародован, сказал министр в эфире Fox Business Network.

Вместе с тем, как говорится в распространенном ранее совместном заявлении Мнучина и торгового представился США Роберта Лайтхайзера, администрация США не планирует пока отмену введенных пошлин на китайские товары, эта мера не предусмотрена первой фазой торговой сделки между двумя странами.

Мнучин позднее сказал журналистам, что тарифы на китайские товары сохранятся до подписания второй фазы соглашения. Переговоры по второй фазе, как сообщалось, планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, действующие в Штатах пошлины на китайские товары, вероятно, сохранятся вплоть до президентских выборов в США, и любые шаги по их снижению будут зависеть от соблюдения Пекином условий первой фазы торгового соглашения.

Однако, несмотря на прогресс, эксперты отмечают, что для урегулирования торговых противоречий потребуются годы переговоров. По словам аналитика по азиатским рынкам AxiTrader Стивена Иннеса, которого цитирует MarketWatch, оптимизм рынка по поводу торговой сделки США и Китая несколько ослаб из-за неопределенности вокруг второй фазы соглашения.

Одним из спорных вопросов являются поставки американского оборудования китайской Huawei Technologies Co. Как сообщила газета The Wall Street Journal во вторник, США хотят ужесточить ограничительные меры против китайского технологического гиганта, и некоторые члены Конгресса призывают предоставить американским компаниям субсидии в размере $1 млрд для поддержки развития сетей 5G.

Ранее в этом году администрация президента США Дональда Трампа приняла меры для ограничения использования китайских технологий в Штатах, в частности, запретила американским технологическим компаниям продавать Huawei свою продукцию.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank Group подешевели на 1,4%, тогда как цена бумаг Mazda и Sony снизилась соответственно на 0,9% и 1,9%.

В Гонконге дешевеют акции китайского производителя продуктов питания WH Group (-2,1%), а также бумаги Sunny Optical (-1,4%) и нефтедобывающей компании CNOOC (-2,1%).

Цена бумаг южнокорейской Samsung снизилась на 1,5%. Акции австралийской Beach Energy подорожали на 2,6%.

Цены на нефть опускаются в среду после первого за шесть сессий подъема накануне.

Позитивный настрой трейдеров, связанный с готовящимся подписанием Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения, ухудшился после появления в СМИ информации о том, что Штаты не планируют нового снижения пошлин для китайских товаров до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь 2020 года.

Эксперты также предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $64,31 за баррель, что на $0,18 (0,28%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,29 (0,45%), до $64,49 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,17 (0,29%) - до $58,06 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,23 за баррель, поднявшись на $0,15 (0,26%) по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду, и средний прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, также предполагает рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 января, на 1,1 млн баррелей.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США во вторник повысила прогноз стоимости нефти WTI на 2020 год на 7,7% - до $59,25 за баррель, для Brent - на 7,1%, до $64,83 за баррель.

EIA ожидает, что как предложение нефти на мировом рынке, так и спрос на нее увеличатся в 2020 году.