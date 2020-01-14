Рынок акций РФ впервые в новом году скорректировался после 6-дневного роста, раллировало РусГидро

Москва. 14 января. Рынок акций РФ во вторник впервые в новом году скорректировался после 6-дневного безостановочного роста, откат был вызван фиксацией прибыли игроками в преддверии заключения первой фазы торговой сделки США и Китая. Индекс МосБиржи после очередного обновления максимума откатился ниже 3130 пунктов, при этом раллировали на рекордных оборотах бумаги "РусГидро" на фоне слухов о возможной перегруппировке активов компании на Дальнем Востоке.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3129,77 пункта (-0,7%, максимум дня и новый пик - 3166,07 пункта), индекс РТС - 1604,96 пункта (-0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,7%.

Доллар подрос до 61,43 рубля (+0,16 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов за третий квартал 2019 года акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%, до 44,28 рубля; дивиденды - 1,65 рубля на акцию).

Лидерами роста и оборотов торгов выступили акции "РусГидро", подскочившие до 0,687 рубля (+12,8%), максимум сделок составил 0,7137 рубля (+17,2%) - пик с июня 2018 года, при этом оборот торгов превысил 11,962 млрд рублей.

Акции "РусГидро" выстрелили на фоне слухов о возможной перегруппировке активов компании на Дальнем Востоке. Во вторник газета "Коммерсантъ" написала со ссылкой на свои источники, что в правительстве вновь планируется обсудить схему по перегруппировке дальневосточных генерирующих активов ПАО "РусГидро".

По информации газеты, в базовом варианте предлагается реорганизовать группу "РусГидро", передав "РАО ЭС Востока" (MOEX: VRAO) (на 100% принадлежит "РусГидро", управляет 9 ГВт ТЭС) напрямую государству с созданием на базе этого общества новой инфраструктурной энергокомпании. После этого контрольный пакет самого "РусГидро" (61,2% у Росимущества) перейдет в собственность новой компании.

Также выросли акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%).

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 после выходного дня вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%), в Европе индексы замедлили рост (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли в пределах 0,1%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 проседает на 0,2%) в преддверии подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Накануне Минфин США исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Потребительские цены в США (индекс СPI) в декабре выросли на 2,3% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,4%. Индекс Core СPI вырос на 2,3%, как и ожидалось.

В США стартовал сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года, первыми опубликовали финансовую отчетность JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo.

Нефть во вторник скорректировалась вверх после падения к уровням 6-недельной давности на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 выше уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $64,55 за баррель (+0,6% и -1,2% в понедельник), февральская цена WTI - $58,2 за баррель (+0,2% и -1,5% накануне).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ перестал расти, при этом объемы торгов заметно увеличились. В значительной степени это связано с ростом бумаг "РусГидро" на новостях о возможной реорганизации. На рынке расценивают данный план в качестве подготовки к последующей перепродаже компании стратегическому инвестору. Частичный пессимизм в акциях "НОВАТЭКа" может быть связан с резким замедлением роста импорта газа Китаем в 2019 году до 6,9% с 31,9% в 2018 году. В акциях ММК просадка вызвана дивидендной отсечкой.

Внешние рынки с оптимизмом приняли символические новости о том, что США исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Делегация КНР во главе с вице-премьером Лю Хэ прибыла в Вашингтон, чтобы 15 января подписать торговое соглашение первой фазы. Определенная неуверенность европейских инвесторов может объясняться тем, что после торговой войны с Китаем Штаты могут переключиться на Европу, с которой у США также дисбаланс в обмене товарами и услугами.

Нефть во вторник умеренно подросла. Торговое соглашение США и КНР снимает часть рисков с мировой экономики, которая может показать ускорение роста, что благотворно скажется на увеличении потребления топлива. Кроме того, в оперативном плане нефть поддерживают ожидания того, что на прошлой неделе сократились американские запасы сырья. Как известно, буровая активность в США сокращалась три недели подряд - за прошлую неделю число активных американских нефтяных буровых снизилось на 11 штук (до 659 единиц).

"Российский рынок акций столкнулся с волной фиксации прибыли. По сути, он был одним из лучших в 2019 году, а также показал один из самых сильных ростов с начала года. Соответственно, сильная перекупленность на графиках провоцирует участников торгов к фиксации прибыли", - считает Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что на рынке появились признаки коррекции - индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вышли в "минус" после обновления очередных максимумов ранее в течение сессии.

Акции "РусГидро" резко выросли после заявлений главы компании Николая Шульгинова газете "Коммерсантъ" о намерении продлить срок действия обновленной дивидендной политики до 2025 года. Таким образом, при базовом сценарии "РусГидро" должна платить 50% от чистой прибыли по МСФО, но не меньше среднего уровня дивидендов за предшествующие три года. Кроме того, ходят слухи о возможной перегруппировке активов, в результате которой "РАО ЭС Востока" станет материнской компанией "РусГидро".

В США торги начались со снижения основных индексов. Во вторник стартовал сезон квартальных отчетностей - прибыль Citigroup и JPMorgan выросла, в то время как у Wells Fargo - снизилась. Инвесторы на перегретом рынке в итоге не получили достаточного импульса к масштабным покупкам. Инфляция в США остается умеренной, позволяя ФРС при необходимости и дальше смягчать свою политику.

В среду должно состояться долгожданное подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. И хотя инвесторы очень ждали данного события, но по факту официального достижения соглашения могут приступить к фиксации прибыли ввиду утраты драйвера восходящего движения.

Поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 3110 и 1600 пунктов соответственно, при преодолении которых темпы падения, скорее всего, ускорятся. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3100-3165 пунктов, считает аналитик.

Аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека также отметил рост акций "РусГидро" на фоне новостей о возможной перегруппировке активов, в результате чего акционеры компании смогут рассчитывать на рост дивидендов.

В настоящее время на рынке нет однозначного понимания того, насколько сильным может оказаться импульс от ожидающегося в среду заключения первой части торговой сделки между США и КНР. Большинство полагает, что данный факт уже заложен в котировки, а перегретые биржевые индексы только и ждут, чтобы "переварить" бурное начало года коррекцией.

С другой стороны, надо смотреть на детали сделки, возможно, это событие даст рынкам немного больше, чем они ожидают. Например, если прозвучат какие-то позитивные моменты в отношении перспективы заключения второй фазы сделки. Таким образом, не исключен краткосрочный локальный подъем эмоционального характера, а уже вслед за этим вероятна фиксация прибыли и техническое "охлаждение" индексов перед формированием нового повышательного движения, считает аналитик.

В пользу роста российского рынка акций в обозримой перспективе до уровней 3200-3250 пунктов по индексу МосБиржи, помимо общерыночного уровня риск-аппетитов, может выступать набор факторов в виде снижения ключевой ставки, высокой дивидендной доходности акций, комфортного уровня цен на нефть, ослабления санкционного давления в отношении РФ, а также продолжение активного притока на фондовый рынок частных инвесторов, полагает Дейнека.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката во вторник выступили акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,8%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-4,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,5%).

Выросли "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+24,9%, до 17,67 рубля), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+9,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+7,7%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+7,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,868 млрд рублей (из них 8,104 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).