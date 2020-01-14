Рубль вечером продолжает снижаться к доллару и евро на фоне фиксации прибыли игроками перед подписанием соглашения США-Китай

Москва. 14 января. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне продолжающейся фиксации прибыли перед подписанием соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 61,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,34 руб./EUR1, подорожав на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,6 копейки - до 64,54 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в условиях сниженной активности рынка накануне подписания промежуточного торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Более заметное укрепление доллара вызвано динамикой курса американской валюты на глобальном рынке после выхода благоприятных данных по потребительской инфляции в США, показавшей в декабре максимальные темпы роста с октября 2018 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 2,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны (в ноябре рост показателя составлял 2,1%). Потребительские цены увеличились в декабре на 0,2% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,3% в ноябре. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 2,4% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для подписания торгового соглашения. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

Первая фаза китайско-американского соглашения по торговле предусматривает значительный рост импорта в КНР, сообщила газета South China Morning Post. Так, по данным газеты, Пекин в течение двух лет должен будет закупить в Соединенных Штатах сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, промышленных товаров - на $75 млрд, услуг - на $35-40 млрд.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в ходе вечерних торгов на внутреннем рынке основные валютные пары демонстрируют небольшое повышение. "Мы видим незначительное укрепление доллара и европейской валюты. Серьезных поводов для движения сегодня не было, при этом поддержку рублю оказывает динамика рынка энергоносителей. Если рассматривать внутренние факторы, то вчера рынок достаточно негативно воспринял данные по объемам закупок валюты Минфином РФ в рамках исполнения бюджетного правила. С учетом календарного фактора среднесуточные объемы оказались довольно большими, что оказало давление на рубль - его котировки понесли существенные потери. Тем не менее, сегодня эта динамика не получила продолжения", - отметил Зварич.

"Несмотря на то, что еще утром на глобальных площадках сохранялся аппетит инвесторов к риску, подкрепленный исключением США Китая из списка валютных манипуляторов и хорошими данными по экспорту и импорту в Китае, к вечеру большинство валют на развивающихся рынках торговались уже в минусе. По всей видимости, оптимизм, связанный с ожиданиями подписания промежуточной торговой сделки между США и Китаем, уже по большей части отыгран на глобальных рынках, и положительный эффект от данного события постепенно сходит на нет. В течение дня на российском рынке пара "доллар-рубль" предпринимала несколько попыток закрепиться выше 61,45 руб./$1, однако встречала сопротивление. К концу дня американская валюта продолжала повышаться к рублю, что в целом соответствовало преобладающей негативной динамике на рынках EM", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть растут во вторник после падения по итогам предыдущих пяти сессий. Улучшению настроений на рынке способствует оптимизм в отношении торговой сделки США и Китая. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,65% - до $64,62 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,29% - до $58,25 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 января на 53,34 копейки, до 61,414 руб./$1, и увеличил курс евро на 60,51 копейки, до 68,4213 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 37,3 копейки по отношению к понедельнику и составил 61,3929 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 29,28 копейки и составил 61,3988 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 692,21 млн, из которых $770,37 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 921,84 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 53,89 копейки, до 68,3605 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 31,37 копейки и составил 68,3058 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR773,602 млн, из которых EUR277,265 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR496,337 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 14 января провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 450 млрд рублей (при лимите 1 трлн 450 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 527,2 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 января, банки разместили в ЦБ РФ 1,28 трлн рублей (при лимите 1,28 трлн рублей и общем спросе 1,442 трлн рублей) в среднем по ставке 6,16% годовых.

Кроме того, Банк России 14 января провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 49 млрд рублей (при лимите 1 трлн 300 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 49 млрд рублей) в среднем по ставке 6,17% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 14 января также разместил 29-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 387 млрд 601,2 млн рублей (при лимите 700 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0004% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 6,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 6,43% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 6,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 6,48% годовых.