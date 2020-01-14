Акции "РусГидро" готовы взять курс на 0,7000 руб. - ИК "Велес Капитал"

Российские фондовые индексы к середине торгового дня изменились незначительно, ранее в течение сессии вновь обновив максимумы, отмечаетсч в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,11% до 3155,17 пункта. Индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1620,37 пункта. В лидерах роста к середине дня пребывали акции "РусГидро" (+8,13%) и котировки "Аэрофлота" (+3,74%). В лидерах снижения были обыкновенные акции "Мечела" (-2,17%) и котировки "Россетей" (-1,40%).

Акции "РусГидро" во вторник с фундаментальной точки зрения ускорили рост после заявлений главы компании Николая Шульгинова газете "Коммерсант" о намерении продлить срок действия обновленной дивидендной политики до 2025 года, указывает Елена Кожухова. Таким образом, при базовом сценарии "РусГидро" должна платить 50% от чистой прибыли по МСФО, но не меньше среднего уровня дивидендов за предшествующие три года. Кроме того, ходят слухи о возможной перегруппировке активов, в результате которой "РАО ЭС Востока" станет материнской компанией "РусГидро".

"С технической точки зрения бумаги "РусГидро" обновили максимум с августа 2018 года и приостановили повышение у сопротивления 0,6630 руб. Последний уровень летом 2018 года какое-то время сдерживал бумаги от более масштабного падения. Закрепление выше 0,6630 руб откроет дорогу в район 0,7000 руб., чего нельзя исключать ввиду силы восходящего тренда и высоких объемов торгов. Тем не менее, скорость повышения создает дополнительные риски фиксации прибыли от текущих значений. Сигналом в пользу грядущей нисходящей коррекции может послужить откат бумаг ниже 0,6400 руб.", - резюмирует эксперт ИК "Велес Капитал".