Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств - Альфа-банк

Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Рынки сравнительно легко отнеслись к напряженности в отношениях между США и Ираном, - отмечают аналитики инвестбанка. - Сохранится ли ситуация и далее, покажет время, однако основной вопрос – какой справедливый размер премии за риск в связи с турбулентностью ситуации на Ближнем Востоке должен быть заложен в цену на нефть – сохраняется. Несмотря на ослабление напряженности между США и Ираном, множество сложностей сохраняется, и риск дальнейшей эскалации конфликта исключать не стоит. При нынешней ситуации и в случае отсутствия каких-либо непредвиденных обстоятельств, цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent".