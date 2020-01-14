Ориентир по индексу Мосбиржи на вечер вторника - 3140 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Ориентир по индексу Мосбиржи на вечер вторника - 3140 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"На открытии рынок обновил максимум по индексу Мосбиржи, но спустя пару часов он ушел на отрицательную территорию. При этом большинство основных бумаг все еще торгуется в "зеленой зоне". Поводом для коррекции стали динамика фьючерсов на нефть и основные американские индексы. Стоимость барреля Brent откатилась к $64, пара USD/RUB подскочила к 61,50. Ориентир по индексу Мосбиржи на вечер - 3140 пунктов", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.