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14 января 2020 года 11:45

Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса Мосбиржи, лидирует РусГидро

Москва. 14 января. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост вслед за подъемом внешних фондовых площадок в ожидании заключения торговой сделки первой фазы США и Китая; индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, при этом лидерами роста и оборотов торгов выступают акции "РусГидро".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3159,12 пункта (+0,2%, максимум дня и новый пик - 3166,07 пункта), индекс РТС - 1621,18 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,6%.

Доллар вырос до 61,38 рубля (+0,11 рубля).

Рублевые акции "РусГидро" подскочили до 0,643 рубля (+5,6%) - максимума с августа 2018 года, при этом оборот торгов превысил 1,96 млрд рублей.

Также выросли акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%, до 20,458 тыс. рублей), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов за третий квартал 2019 года акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%, до 43,97 рубля; дивиденды - 1,65 рубля на акцию), также подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

В США в понедельник индексы выросли на 0,3-1%, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в ожидании подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

При этом Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 после выходного дня вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Объем китайско-американской торговли по итогам 2019 года составил $541,22 млрд, сократившись по сравнению с 2018 годом на 14,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник. При этом китайский экспорт снизился за этот период на 12,5%, в то время как импорт американской продукции уменьшился на 20,9%.

На этой неделе в среду стартует сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года, первыми опубликует финансовую отчетность JPMorgan и Wells Fargo. В целом для представителей банковского сектора, бумаги которых входят в расчет S&P 500, ожидается повышение прибыли в среднем на 10,5%, сообщает S&P Global Market Intelligence. Это может стать вторым по величине подъема результатом среди 11 отраслевых групп индекса. Более значительный рост прогнозируется только для энергетических и коммунальных компаний - на 11,8%.

В целом для всех компаний из S&P 500 ожидается падение прибыли в минувшем квартале на 2% в годовом выражении. Однако эксперты отмечают, что по итогам 31 квартала подряд реальные результаты оказывались лучше прогнозов аналитиков.

Нефть в понедельник делает попытки стабилизации после падения к уровням 6-недельной давности на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном; цена Brent находится почти на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,08 за баррель (-0,2% и -1,2% в понедельник), февральская цена WTI - $57,89 за баррель (-0,3% и -1,5% накануне).

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, поддержку мировых фондовым площадкам оказало сообщение, что США могут исключить КНР из перечня стран, обвиняемых в манипуляциях курсами валют.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, с начала года все торговые сессии закрывались в "плюсе", из blue chips только "Газпром" (MOEX: GAZP) не участвовал в ралли, но во вторник и в этих бумагах наметился отскок. Возможно, как и раньше, всплеск котировок акций газовой монополии будет предвестником общерыночной коррекции, которая давно назрела и необходима перегретому рынку для продолжения покорения новых высот.

Акции "Норникеля" смогли преодолеть важную отметку 20 тыс. рублей, но во вторник бумаги ГМК могут начать снижаться из-за падения более чем на 2% мировых цен на никель.

Наибольшим риском является намеченное на среду подписание "первой фазы" торговой сделки - коррекция "по факту" этого события совсем не исключена. Президент РФ Владимир Путин в среду озвучит послание Федеральному Собранию - очень часто ранее на выступления главы государства рынок реагировал продажами. Поэтому во вторник имеет смысл как минимум сократить длинные позиции.

Общий оптимизм перестал распространяться на нефть, которая ушла в район $64 за баррель Brent и даже прокалывала эту отметку. Пока поводов для дальнейшего снижения нефти нет, наоборот, более вероятен возврат котировок в район $65 за баррель, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынки продолжают получать сигналы о том, что США и КНР подпишут торговое соглашение первой фазы, а также начинают применять различные договоренности на практике. Оживление экспортно-импортных операций Китая является хорошей новостью для российских экспортеров. Поэтому рынок акций РФ может продолжить рост на ожиданиях оживления международной торговли. Впрочем, он также все еще относительно дешев с учетом прогнозируемой доходности в сравнении со ставкой ЦБ РФ, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в начале недели на глобальных рынках преобладает оптимизм, который связан со скорым подписанием первой фазы торгового соглашения между США и Китаем 15 января.

Поводом для позитивных настроений послужило и решение министерства финансов США перестать считать Китай валютным манипулятором. КНР взяла на себя обязательства воздержаться от конкурентной девальвации и публиковать данные об обменных курсах и внешних расчетах. На этом фоне юань укрепился до максимального за пять месяцев уровня. По данным СМИ, в рамках сделки с США Китай обязался увеличить закупки американских товаров на сумму $200 млрд в течение двух лет.

Из ключевых событий, которые могут повлиять на динамику ключевых индексов, можно выделить выход индекса потребительских цен в США и публикацию отчетности Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan.

Индекс МосБиржи накануне в очередной раз обновил исторический максимум. Спрос по-прежнему концентрировался во внутренних секторах, также тянули рынок вверх Сбербанк и переписавший максимумы "Норникель". В условиях отсутствия внутренних инфоповодов индекс МосБиржи во вторник продолжит следование за мировыми площадками, с попыткой закрепиться в диапазоне 3150-3200 пунктов, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+36,2%, до 19,27 рубля - новый максимум), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+18,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+11,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,3%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (+2,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,3%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,2%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,9%), акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,422 млрд рублей (из них 1,681млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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