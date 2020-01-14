Рост объема покупок валюты для Минфина в январе может сдерживать потенциал дальнейшего укрепления рубля - РФПИ

Рост объема покупок валюты для Минфина в январе может сдерживать потенциал дальнейшего укрепления рубля, сообщается в комментарии РФПИ.

Оптимизм российской валюты несколько поутих после объявления объема покупок валюты для Минфина на январь, который заметно вырос со 195,5 млрд руб. до 309,9 млрд руб., и этот увеличенный объем будет распределен на меньшее, чем обычно, количество рабочих дней. В итоге ежедневные покупки вырастут почти вдвое - с 9,3 до 18,2 млрд руб. в день. По текущему курсу покупки за месяц составят около US$5 млрд, что по-прежнему будет с запасом покрываться сезонно увеличившимся профицитом текущего счета (может составить около US$30 млрд в 1К20 при нефти US$63-65).

"Иными словами, больших рисков рублю это не несет, хотя потенциал дальнейшего укрепления сдерживать может, особенно в условиях, когда на рынке могут появляться локальные потоки под выплату промежуточных дивидендов ряда российских компаний. Возможно, именно поэтому рубль демонстрирует довольно резкие изменения направления", - заключает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.