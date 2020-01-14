Нефтяной рынок в целом не имеет веских драйверов для повышения - ИК "Велес Капитал"

Нефтяной рынок в целом не имеет веских драйверов для повышения, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Нефтяные фьючерсы утром во вторник повышаются менее чем на 0,5% после падения более чем на 1% накануне. Котировки Brent еще обладают потенциалом снижения в район 63,20 доллара, в то время как цены на нефть WTI достигли первой цели нисходящей коррекции в 58 долларов. Пробой поддержки американским сортом направит цены к 56,75 доллара.

Нефтяной рынок в целом не имеет веских драйверов для повышения, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, а в среду внимание переключится на еженедельные данные по запасам в США.