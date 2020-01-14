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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Потенциал роста котировок евробондов РФ ограничен - Промсвязьбанк
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14 января 2020 года 10:40

Потенциал роста котировок евробондов РФ ограничен - Промсвязьбанк

Доходность 10-летних евробондов РФ вчера ожидаемо снизилась (-2 б.п. – до 3,0% годовых). Однако препятствием для полноценного роста котировок по-прежнему выступает базовая кривая: доходность UST’10 выросла на 3 б.п. – до 1,85% годовых, что привело к сужению кредитной премии до 116 б.п. В целом, отмечают аналитики Промсвязьбанка в своем обзоре, доходности российских бумаг находятся вблизи исторических минимумов (2,7% по 10-летки), потенциал роста котировок ограничен.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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