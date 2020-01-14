Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной ситуации на рынке нефти

Москва. 14 января. Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,26-61,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,26 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,28 руб./EUR1 (+1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась всего на 0,2 копейки к уровню закрытия понедельника, до 64,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,51 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,38 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. Активность трейдеров остается невысокой и в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Цены на нефть не демонстрируют значительных изменений на торгах во вторник, находясь вблизи минимумов шести недель на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном. Поддержку рынку также оказывает улучшение торговых отношений США и Китая.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,12% - до $64,28 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,05% - до $58,11 за баррель.