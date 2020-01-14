Рубль ослабел после сообщений о резком росте покупок валюты в рамках бюджетного правила - "Нордеа банк"

Рубль умеренно слабел в основных валютных парах, потеряв 0,4% в паре с долларом и 0,5% в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Ослабление российской валюты началось в ответ на публикацию информации от Минфина об объеме покупок иностранной валюты с 15 января по 6 февраля в рамках бюджетного правила.

"Ежедневные покупки с учетом отложенных покупок составят 21 млрд руб., что практически в 2 раза превышает объемы покупок в предыдущие месяцы и является исторически максимальным объемом с момента введения в действие бюджетного правила в 2017 году, - отмечают аналитики "Нордеа банка". - Резкий ежедневный рост объемов покупок в значительной мере связан с календарным фактором на фоне большого количества выходных в январе. Покупки прошлого месяца были равномерно распределены между 23 торговыми днями. Объявленная вчера сумма покупок (309,9 млрд руб.) должна быть реализована лишь за 17 торговых дней".

Кроме того, росту объемов покупок, по мнению специалистов банка, способствовало увеличение рублевой цены нефти за расчетный период, а также возможный рост добычи или экспорта углеводородов в конце года (статистика по данным показателям пока не опубликована). В феврале действие календарного фактора прекратится, поэтому объемы ежедневных покупок, по всей вероятности, вернутся ближе к значениям сентября-декабря.

"Реакцию рубля на рост покупок валюты в целом можно считать локальной историей. Ключевыми факторами для рубля остаются настроения на мировых финансовых рынках, которые пока остаются оптимистичными благодаря ожиданиям подписания первой фазы торговой сделки, а также опубликованным сегодня сильным данным по экспорту из Китая". - заключают эксперы "Нордеа банка".