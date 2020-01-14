Нефтяные котировки остаются под давлением - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки остаются под давлением на фоне комментариев министра энергетики Саудовской Аравии и публикации отчета крупнейшей нефтегазовой компании Китая CNPC, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По прогнозу китайской компании рост спроса на нефть в стране в 2020 году может оказаться в два раза ниже, чем в 2019 году, даже вопреки подписанию первой фазы торгового соглашения между Китаем и США.

"Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии в понедельник заявил, что пока рано говорить о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи после марта 2020 года, - указывают эксперты банка. - Таким образом, опасения за спрос на сырье и слабое увеличение неопределенности относительно будущего сделки стран-производителей нефти оказали давление на нефтяные цены. В результате, в утренние часы контракты на Brent торгуются вблизи отметки $64/bbl".

Внимание участников рынка во вторник традиционно привлекут предварительные данные по запасам нефти в США от API. Опрошенные Bloomberg аналитики не ожидают значимого изменения запасов, и если данные оправдают ожидания, они не окажут значимого влияния на торги. Как следствие, нефтяные котировки продолжат торговаться в ожидании торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира, полагают аналитики "Нордеа Банка".