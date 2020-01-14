Brent во вторник и среду ожидается в диапазоне $63-65 - Промсвязьбанк

Нефть Brent во вторник и среду ожидается в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Фьючерс на нефть Brent во второй половине понедельника не смог удержаться на траектории роста, скорректировавшись к зоне поддержки, где расположились 50- и 200-дневные средние. Продолжается схлопывание геополитической премии, а надежда на подписание первой фазы торгового соглашения между США и КНР уже давно заложена в цены, отмечают аналитики банка. В фокусе находится статистика по запасам в США.