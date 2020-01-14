14 января 2020 года 09:56
Утренние прогнозы: рынок акций начнет торги вторника с незначительного роста
Внешний фон перед началом торгов в России аналитики оценивают как слабо позитивный и ждут незначительного роста акций в начале сессии. В дальнейшем эксперты прогнозируют переход рынка к "боковому" тренду.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки продолжают получать сигналы о том, что США и КНР подпишут торговое соглашение "первой фазы", а также начинают применять различные договорённости на практике. Китайский импорт неожиданно сильно ускорился в декабре, хотя в значительной степени это связано с закупками продовольствия. Тем не менее, оживление экспортно-импортных операций Китая - это хорошая новость для российских экспортёров. Поэтому рынок может продолжить рост на ожиданиях оживления международной торговли".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник рынок акций откроется ростом в пределах 0,3-0,4%. На это указывает рост фондовой Америки, с утра американские фьючерсы торгуются около нуля. Наибольшим риском является намеченное на завтра подписание "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем - коррекция "по факту" совсем не исключена. Озвучит Послание Федеральному Собранию и Президент РФ Владимир Путин - очень часто ранее на выступления главы государства рынок реагировал продажами, поэтому во вторник имеет смысл (как минимум) сократить длинные позиции".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы на открытии торгов вторника демонстрируют нисходящую динамику, цены на энергоносители и металлы продолжают находиться под давлением. Мы не исключаем открытия российского фондового рынка снижением, ближайшие уровни поддержки, на наш взгляд, расположены на 3129 пунктах по индексу Мосбиржи и 1605 пунктах по индексу РТС".
ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Рынок будет следовать за внешними площадками. Инвесторы сохраняют оптимизм, но вероятен переход к "боковому" тренду или к коррекции. Прогноз по индексу Мосбиржи - коридор 3300-3160 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным повышением около 0,1-0,2%, в районе 3155-3160 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3140, 3130 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3170, 3180 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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