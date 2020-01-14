Фондовый рынок может начать сессию вторника со снижения - "Инвестиционная палата"

Российский фондовый рынок может начать сессию вторника со снижения, сообщается в обзоре "Инвестиционной палаты".

Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы на открытии торгов вторника демонстрируют нисходящую динамику, цены на энергоносители и металлы продолжают находиться под давлением.

"Мы не исключаем открытия российского фондового рынка снижением, ближайшие уровни поддержки, на наш взгляд, расположены на 3129 пунктах по индексу Мосбиржи и 1605 пунктах по индексу РТС", - указывает риск-менеджер Александр Крылов.